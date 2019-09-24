Комитет Госдумы не согласен с передачей страховщикам ряда коэффициентов ОСАГО

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку возражает против нормы в законопроекте об индивидуализации тарифов в ОСАГО, которая позволяет страховщикам самостоятельно определять некоторые факторы, влияющие на стоимость полиса, и устанавливать свои, не предусмотренные законом, коэффициенты к базовому тарифу. Об этом говорится в проекте заключения комитета на законопроект (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

При этом в целом комитет поддерживает законопроект и на заседании 25 сентября будет рекомендовать Госдуме принять его в первом чтении, которое намечено на 8 октября, следует из проекта заключения.

Законопроект, в частности, предусматривает, что страховщики смогут применять базовый тариф ОСАГО в пределах установленного ЦБ РФ коридора не только в зависимости от нормативно закрепленных коэффициентов, но и самостоятельно устанавливать такие факторы. Например, это могут быть неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения, стиль вождения, если он фиксируется телематическим устройством, и "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда".

"Комитет считает, что установление в статье 9 Федерального закона открытого перечня указанных факторов, которые у каждого страховщика могут варьироваться в зависимости от его представлений и которые в конечном счете будут влиять на цену договора, не соответствует природе договора обязательного страхования, все содержательные элементы которого должны быть определены в Федеральном законе, а не отданы на усмотрение одной из сторон договора (даже если при их установлении страховщик будет ориентироваться на некий установленный Банком России перечень факторов, применение которых не допускается при установлении страховщиками значений базовых ставок страховых тарифов)", - говорится в проекте заключения.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется - страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора 2746-4942 рубля. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых.