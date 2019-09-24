РЖД построят в Башкирии две железнодорожные ветки

УФА, 24 сентября. /ТАСС/. РЖД построит на севере и юге Башкирии ветки железных дорог на севере, которые соединят города Уфа и Агидель, а также Сибай с оренбургским селом Сара, сообщил во вторник и. о. председателя Госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов на транспортном форуме в Уфе.

"Строительство новых веток между городами Уфа - Агидель и Сибай - Сара станет альтернативным путем перевозок грузов железнодорожным транспортом по коридору Север - Юг и Транссиб, и здесь же мы видим сокращение расстояния перевозок до пограничных пунктов пропуска Орск и Сагарчин от Москвы и Санкт-Петербурга на 430 и 250 км соответственно и тем самым мы по факту прорубаем новое железнодорожное транспортное сообщение между Балтикой странами Центральной Азии", - рассказал Мухаметьянов.

Строительство новых веток предусмотрено одним из трех соглашений о сотрудничестве на 2020-2024 годы, которые РЖД и правительство Башкирии подписали во вторник на транспортном форуме в Уфе. Вторым документом предусмотрено взаимодействие при разработке технико-экономического обоснования проекта строительства вторых сплошных путей на участке Дема - Южная - Иглино, так называемый Южный обход Уфы, для переноса с территории города части грузовых и транспортных перевозок.

Еще одно соглашение стало трехсторонним при участии администрации башкирской столицы, это интеграция пригородного железнодорожного сообщения в городскую транспортную схему. "Город Уфа берет на себя обязательства по строительству пяти транспортно-пересадочных узлов. Один проект уже почти готов, по остальным проектам мы должны до 2021 года подготовить проектно-сметную документацию и начать строительство. Это хорошая перспектива для города", - отметил мэр Уфы Ульфат Мустафин.

Международный форум "Транспорт Урала" проходит в четвертый раз в Уфе 24-27 сентября. На нем обсуждаются тенденции, проблемы и перспективы развития дорожно-транспортной отрасли. В рамках форума проходят секции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного и речного транспорта, а также дорожно-строительного комплекса.