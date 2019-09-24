"Яндекс" вошел в топ-100 быстроразвивающихся компаний по версии журнала Fortune

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Компания "Яндекс" - единственная из России - вошла в топ-100 самых быстроразвивающихся компаний мира по версии журнала Fortune, заняв в нем 24 строку. Рейтинг опубликован на сайте издания.

По его информации, выручка "Яндекса" за последние четыре квартала составил $2,13 млрд, чистый доход - $750 млн, рыночная стоимость на 28 июня 2019 года - $12,4 млрд.

Интернет-компания впервые была включена в список Fortune в 2014 году, тогда она находилась в списке на 65 месте. С тех пор "Яндекс" не входил в топ-100 быстроразвивающихся компаний мира по версии журнала.

Первые три позиции в рейтинге в нынешнем году принадлежат китайскому владельцу социальной сети Momo, американскому земельному фонду Texas Pacific Land Trust и американской корпорации по производству полупроводниковой продукции Micron Technology.