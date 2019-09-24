Трутнев считает, что Москва и Сеул смогут довести товарооборот до $30 млрд

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объем товарооборота между Россией и Южной Кореей к 2021 году может достигнуть $30 млрд, сообщил во вторник вице-премьер Юрий Трутнев на 18-м заседании российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"В 2020 году мы сможем довести объем двусторонней торговли до $30 млрд, что соответствует целям, установленным главами наших государств на переговорах в июне прошлого года", - сказал он.

По словам вице-премьера, товарооборот между Россией и Южной Кореей устойчиво растет: в 2018 году он увеличился почти на 30%, за семь месяцев 2019 года - еще на 16%, превысив $14,5 млрд.