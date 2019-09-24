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Северный Кавказ

Строительство и ремонт 16 спортобъектов в Пятигорске и Кисловодске проведут в 2019 году

Объем финансирования составляет 228,7 млн рублей

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Строительство и реконструкцию 16 спортивных объектов стоимостью 228,7 млн рублей проведут в Пятигорске и Кисловодске в 2019 году. Об этом сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на заседании по вопросу реализации госпрограммы "Развитие СКФО", которое проходит во вторник в Нальчике.

"В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" с объемом финансирования в 2019 г. в 228,7 млн рублей осуществляется строительство и реконструкция 16 объектов спорта, из которых 15 объектов в Кисловодске, один объект в Пятигорске", - сказал министр.

Кроме того, в Кисловодске и Пятигорске в рамках федерального проекта "Современная школа" в 2019 г. осуществляется строительство двух объектов среднего образования общей стоимостью 444,5 млн рублей.

Также в рамках подпрограммы в 2019 г. предусмотрено 282,4 млн рублей на строительство детских дошкольных образовательных учреждений в Кисловодске и Пятигорске. "На данный момент по всем объектам капитального строительства заключены государственные контракты, начато строительство за исключением одного мероприятия в Кисловодске", - добавил Чеботарев.

Теги
РоссияСКФО
Северный Кавказ
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