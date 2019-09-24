Дума одобрила в I чтении запрет на участие в НКО подозреваемым в финансировании терроризма

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете на участие в некоммерческих организациях (НКО) для лиц, чьи денежные средства заморожены в связи с подозрением в причастности к финансированию террористической деятельности.

Документ запрещает выступать учредителем, участником, членом НКО лицу, в отношении которого межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества.

"В случае выявления таких лиц из указанного перечня в управленческих органах НКО территориальные органы Министерства юстиции направляют соответствующее предупреждение соответствующей НКО с установлением месячного срока на принятие решения о выходе [подозреваемых лиц] из состава учредителей, участников, состава НКО", - пояснил заместитель главы Минюста Вадим Федоров, представляя законопроект. При неисполнении требований Минюста ведомство может обратиться в суд с целью ликвидации указанной организации, добавил он. Граждане, которые подпадут под запрет, смогут обжаловать это решение в судебном порядке.

"Указанный законопроект не имеет никакого отношения к коммерческим структурам, - подчеркнул замминистра. - Это вопросы, связанные с ограждением [некоммерческого сектора] от экстремистских и террористических проявлений".

Как указывается в пояснительной записке, документ составлен в соответствии с рекомендациями группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Так, рекомендацией номер 8 ("Некоммерческие организации") предусматривается, что страны должны применять к НКО меры в соответствии с риск-ориентированным подходом для защиты таких организаций от использования в целях финансирования терроризма.

Профильный комитет нижней палаты парламента ранее поддержал предлагаемые изменения. По мнению депутатов, они позволят снизить риск финансирования терроризма через некоммерческий сектор, а также усилить контроль за организациями и физическими лицами, связанными с террористами.

В новость были внесены изменения (15:50 мск) - добавлена информация по тексту.