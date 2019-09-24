Годовая инфляция в России в сентябре может опуститься до 3,9%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ допускает дефляцию в России в сентябре в месячном выражении, при этом инфляция в годовом выражении может опуститься до 3,9% по итогам месяца. Об этом журналистам сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Бадасен.

"На сентябрь может быть дефляция в целом по месяцу, да. И инфляция может опуститься до 3,9% [в годовом выражении]", - отметила она.

Ранее министерство ожидало годовую инфляцию по итогам сентября на уровне 4,1% при нулевом росте потребительских цен. Таким образом инфляция, по прогнозу Минэкономразвития, опустится ниже таргета ЦБ в 4% уже у текущем месяце.

При этом, как отмечалось ранее в докладе Минэкономразвития, прогноз по инфляции по итогам 2019 года может составить 3,6-3,8%.

Официально министерство сохраняет прогноз по уровню инфляции на конец года в 3,8%. Инфляция в 2020 году замедлится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.