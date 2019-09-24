{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Детская больница в Ингушетии получит 46 млн рублей федеральных средств на медоборудование

Детская клиническая больница была открыта в Ингушетии в мае 2017 года, она рассчитана на 200 мест

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 46 млн рублей на приобретение медицинских инструментов и оборудования в детскую больницу республики, говорится в распоряжении, опубликованном во вторник на портале правовой информации.

"В целях укрепления материально-технической базы ГБУ "Детская республиканская клиническая больница" выделить в 2019 году Минздраву РФ из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 46 млн рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Ингушетии в целях софинансирования расходных обязательств региона принимаемых при реализации мероприятий по приобретению медизделий для оснащения детской больницы", - говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что имеется в виду приобретение медизделий в соответствии с порядком оказания медпомощи, либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований и ввод их в эксплуатацию в 2019 году.

Детская клиническая больница была открыта в Ингушетии в мае 2017 года. Она рассчитана на 200 мест.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Прокуратура в Германии обязала Daimler заплатить штраф в €870 млн
Как сообщили в ведомстве, концерн с 2008 года выпускал сертификаты на автомобили, которые не соответствовали экологическим нормам
Читать полностью