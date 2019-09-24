Медведев: "Почта России" должна оформить права на имущество до 1 октября 2020 года

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. "Почта России" до 1 октября 2020 года должна завершить оформление прав на имущество. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая совещание по вопросам развития АО "Почта России".

"До 1 октября следующего года "Почта России" должна завершить оформление прав на имущество, которое будет внесено в уставной капитал в качестве дополнительного вклада Российской Федерации", - сказал премьер.

Медведев сообщил, что подписал два распоряжения правительства. "Одно касается передаточного акта по имуществу, [второе] утверждается устав "Почты России", - пояснил глава правительства. По его словам, вновь создаваемому акционерному обществу передается имущественный комплекс федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Почта России". "Речь идет о 52 тыс. объектов недвижимости и почти 46 тыс. земельных участков, в общем-то серьезное имущество, - отметил премьер. - Среди них и крупнейшие инфраструктурно-логистические центры, и с другой стороны, совершенно небольшие, но тем не менее от этого не менее важные предприятия почтовой связи".

Глава правительства заметил, что это позволит сохранить инфраструктуру "Почты России", обеспечить непрерывность ее деятельности. При этом новая система корпоративного управления, ради чего и происходила реорганизация в акционерное общество, становится современной и должна настроить более эффективную работу организации, направить ее на достижение более высоких результатов.

Медведев напомнил, что закон о реорганизации ФГУП в акционерное общество был подписан в конце июня. Согласно этому документу, все 100% акций "Почты России" должны будут находиться в собственности государства, то есть с точки зрения государственного контроля ничего не изменится. Государственная регистрация нового акционерного общества должна произойти не позднее 1 октября 2019 года.