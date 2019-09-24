Макропрогноз МЭР на 2020-2022 годы направлен в Минфин без изменения основных параметров

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ направило в Минфин РФ доработанный макропрогноз на 2020-2022 годы, при этом основные параметры прогноза не изменились. Об этом сообщила журналистам заместитель министра экономического развития РФ Полина Бадасен.

"Мы все направили (в Минфин РФ - прим. ТАСС). Параметры прогноза не поменялись", - пояснила она.

Ранее, 19 сентября, правительство РФ одобрило основные параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы с поручением доработать их в течение 10 дней.