Дагестан получит более 25 млн рублей на обследование построенных с нарушениями жилых домов

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 25 млн рублей на проведение обследования построенных с нарушениями многоквартирных домов в Дагестане, всего будет обследовано 50 таких домов, следует из постановления правительства РФ, размещенного во вторник на портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 25423,2 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи бюджету Республики Дагестан на финансовое обеспечение реализации мероприятий по обследованию многоквартирных домов, возведенных с нарушениями законодательства о градостроительной деятельности", - говорится в документе. Уточняется, что всего в регионе предстоит обследовать 50 многоквартирных домов.

В постановлении указано, что в ходе обследования должны быть даны заключения о соответствии возведенных жилых домов требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, промышленной безопасности, а также требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики. Кроме того, предстоит определить стоимость мероприятий по приведению таких многоквартирных домов в соответствие с указанными требованиями. Согласно документу, эта работа должна быть проведена до 1 февраля 2020 года.

В марте глава Дагестана Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики сообщил, что на территории региона выявлено более 400 многоквартирных домов, которые возводились с нарушением градостроительных норм. По его словам, по этим объектам предстоит провести обследование и принять решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации этих домов.