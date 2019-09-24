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В России за прошедшую неделю число безработных сократилось до 688 тыс.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 57 регионах, отмечают в Минтруде. Противоположный расклад зафиксирован в 25 субъектах РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю уменьшилась на 0,7% и составила 668 тыс., сообщила во вторник пресс-служба Минтруда РФ.

"С 11 по 18 сентября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,7% и составила 688,63 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 57 регионах, в 25 отмечен рост численности безработных.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 90 тыс. 779 человек, добавили в министерстве.

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