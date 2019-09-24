Госдума приняла в I чтении законопроект о новом механизме регулирования валютных операций

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций. Решение комитета было принято опросным путем.

Целью законопроекта является приведение норм валютного законодательства в соответствие с нормами Налогового кодекса (НК) РФ по вопросам компенсации сумм налога гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также совершенствование валютного законодательства РФ по вопросам регулирования совершения резидентами валютных операций, говорится в пояснительной записке.

НК РФ предусмотрена возможность выплаты специализированными организациями, являющимися налоговыми резидентами РФ, в порядке компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного ими при приобретении товаров в РФ, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (в связи с введением в РФ с 1 января 2018 года системы tax free). При этом выплаты могут осуществляться как наличными денежными средствами в валюте РФ, так и путем зачисления на банковские карты. Сейчас юридические лица - резиденты осуществляют валютные операции только через банковские счета в уполномоченных банках. Законопроект устанавливает возможность для юрлиц-резидентов осуществлять выплаты без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами - нерезидентами в наличных рублях по компенсации сумм НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

В связи с планируемым переводом резидентов - участников бюджетного процесса на федеральном уровне на обслуживание через валютные счета Федерального казначейства, законопроект относит к числу разрешенных валютных операций операции по внесению такими юрлицами наличной иностранной валюты на счета в Федеральном казначействе (либо по снятию ее со счетов казначейства).

Законопроект также предоставляет право всем юрлицам-резидентам без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции с наличной иностранной валютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы РФ, а также операций при погашении неизрасходованных авансов, выданных в связи с такими командировками. Соответственно физические лица - резиденты смогут получать наличную валюту для таких целей без использования счетов в уполномоченных банках.