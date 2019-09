Дерипаска добивается от СМИ опровержения сведений якобы о вмешательстве власти в бизнес

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска по иску к газетам The Nation, The Telegraph и The Times, поданным в суд на Кубани, добивается признания недействительной распространенной этими зарубежными СМИ информации о якобы вмешательстве российских властей в бизнес, а также распространенных ими обвинений в совершении различных нарушений, сообщил ТАСС во вторник его адвокат Алексей Мельников.

Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск к газетам The Nation, The Telegraph и The Times в Арбитражный суд Краснодарского края в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски поясняли ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Суд на Кубани принял иск в производство, дата предварительного заседания назначена на 11 октября.

"Мы оспариваем распространенную недостоверную информацию о неких нарушениях в деловой и профессиональной жизни со стороны господина Дерипаски, которые были распространены в этих трех изданиях. Вторично еще раз воспроизводить эту информацию не хотелось бы, чтобы не причинить моему доверителю дополнительного ущерба. Мы оспариваем достоверность распространенной информации о якобы имевших место нарушениях со стороны Дерипаски закона и правил ведения бизнеса, в качестве иллюстрации, например, в публикациях присутствовали сведения о том, что он якобы совершал свои бизнес-действия и принимал бизнес-решения исходя из указаний президента России Владимира Путина", - сказал Мельников.

Он пояснил, что ходатайствовать о рассмотрении иска в закрытом режиме на данный момент сторона истца не намерена, представители ответчиков вызваны на заседание. Мельников в беседе с ТАСС назвал предстоящий процесс громким, интересным и важным, аргументировав это тем, что истец и ответчики являются известными публичными персонами.

"По нашему убеждению, репутация российских бизнесменов за рубежом и в своей стране должна защищаться юридическими средствами, потому что, если этого не делать, формируется неправильный имидж бизнеса: что бизнес, якобы нарушает закон, ведется нечестными путями. В международном аспекте, когда западные издания пишут о нашей стране, о бизнесе, о руководителях нашей страны, то вот такие публикации формируют представление о нашей стране за рубежом, при этом оно складывается на основе ложной информации", - добавил адвокат.

Он уточнил, что, по его мнению, распространение недостоверных сведений в зарубежных СМИ может быть связано как с геополитическим противостоянием в мире, так и с попытками конкурентов его доверителя оказать негативное воздействие на глобальные международные экономические связи российских компаний.