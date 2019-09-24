ЕС надеется на прогресс на консультациях по газу с Россией и Украиной в октябре

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) надеется на достижение прогресса на следующих трехсторонних консультациях по газу в формате Россия - ЕС - Украина, которые должны пройти в конце октября. Об этом заявил во вторник замглавы ЕК по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по энергетике.

"Как вы знаете, мы пытаемся найти долгосрочное решение, приемлемое для всех сторон. Надеюсь, мы сможем продвинуться вперед на следующих консультациях, которые запланированы на третью неделю октября", - сказал он, добавив, что проинформировал страны ЕС об итогах встречи по газу, которая прошла в Брюсселе 19 сентября.

Очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября в Брюсселе. Основной темой стал вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Встреча была самой короткой и продолжалась всего 40 минут. По их итогам, министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что на консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый черный день "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.