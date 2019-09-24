Проектную документацию курорта Мамисон в Северной Осетии сформируют к марту 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Формирование проектно-сметной документации курорта "Мамисон" в Северной Осетии завершится в марте 2020 года. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО.

"Что касается непосредственно объектов на территории горно-рекреационного комплекса, то в марте следующего года завершится формирование проектно-сметной документации. Есть соответствующие договоренности, есть протокол, согласно которым работы ведутся. После подготовки всей необходимой документации начнем строительство", - цитирует Чеботарева пресс-служба главы и правительства республики.

Он отметил, что получены заключения государственных экспертиз на инженерные сети курорта.

Как сообщила журналистам пресс-служба министерства экономического развития республики, на курорте предусматривается строительство двух канатных дорог с ориентировочной пропускной способностью 2600 и 2400 человек в час, горнолыжных трасс общей протяженностью 14 км, развлекательного комплекса "Сноупарк", а также сооружений инженерной защиты и систем жизнеобеспечения.

Мамисон - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту Мамисон статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.