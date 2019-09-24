ИКЕА приостанавливает рекламную кампанию со слоганом "Каждому свое"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Торговая сеть ИКЕА извинилась за рекламную кампанию со слоганом "Каждому свое" и приостановила ее в связи с тем, что она могла задеть чувства посетителей магазинов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании", - отметили в ИКЕА.

Как уточнили в компании, изображения больше не будут показываться на рекламных носителях.

Ранее на рекламный лозунг ИКЕА "Каждому свое" обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов, отметив, что эта фраза имеет ассоциации с Бухенвальдом.

В новейшая истории латинская фраза "Каждому свое" получила известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, которая по-немецки звучала Jedem das Seine.