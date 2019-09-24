Власти Петербурга планируют сэкономить на обслуживании госдолга 7,7 млрд рублей за 3 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют в 2019-2021 годах сэкономить на обслуживании государственного долга 7,7 млрд рублей. Об этом говорится в проекте постановления городского правительства, опубликованном во вторник.

"В связи с отсутствием потребности заимствования в 2018 году не осуществлялись, что позволило сократить плановые расходы на обслуживание долга в 2019-2021 годах на 7,7 млрд рублей", - отмечается в документе.

За 2018 год государственный долг Санкт-Петербурга сократился на 4,7 млрд рублей и на 01 января 2019 года составил 30,1 млрд рублей или 5,4% доходов бюджета Санкт-Петербурга без учета безвозмездных поступлений.

В конце августа комитет финансов Петербурга представил проект закона о бюджете города на 2019-2021 годы. Согласно ему, госдолг Петербурга на 1 января 2020 года ожидается в объеме немногим более 67 млрд рублей (что составляет 11,1% от объема доходов).

Объем доходов бюджета Петербурга на 2020 год запланирован на уровне 665 млрд рублей, расходов - 711,5 млрд рублей, дефицит - 46,5 млрд рублей. На 2019 год доходы городского бюджета запланированы в объеме 629,6 млрд рублей, расходы - 670,1 млрд рублей, дефицит 2019 года - 40,5 млрд рублей.