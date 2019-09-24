Россия в 2019 году планирует сохранить объемы поставок электроэнергии в Китай

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объем поставок электроэнергии из России в Китай в 2019 году может сохраниться на уровне прошлого года. Это следует из протокола по итогам 16-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, с которым ознакомился ТАСС.

"В 2018 году объем поставок электроэнергии из России в Китай составил 3,109 млрд кВт ч, договор на 2019 год предусматривает объемы электроэнергии 3,1 млрд кВт ч", - говорится в документе.

Отмечается, что предприятия двух стран приложат совместные усилия по обеспечению стабильного функционирования российско-китайской трансграничной линии электропередачи с целью выполнения поставок электроэнергии в объеме, предусмотренном договором на текущий год.