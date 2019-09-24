В офисе Зеленского поддержали использование российского угля для работы украинских ТЭС

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Украина из-за дефицита угля нуждается в его поставках со всех направлений, в том числе и из России. Об этом во вторник заявил представитель президента в кабинете министров Андрей Герус.

"Нам нужен уголь со всех направлений, откуда он только может идти", - написал он на своей странице в Facebook.

Своим заявлением Герус отреагировал на ситуацию, которая сложилась на станции Сосновка во Львовской области, где заблокированы вагоны с углем. Герус уточнил, что это российский уголь и он предназначен для крупнейшей компании по производству электрической и тепловой энергии в центральной и восточной Украине "Центрэнерго". "Это высококачественный уголь из Кузбасса с золой 13%. Он должен смешиваться с углем "Львовугля" с золой 45-55% и отправляться в "Центрэнерго", которое принимает уголь с золой 25%", - пояснил представитель Зеленского, добавив, что только после смешивания топливо можно отправить на электростанцию. "Таким образом, этот российский уголь не является конкурентом нашему, им разбавляется наш, чтобы усреднить, снизить золу, снизить себестоимость, сделать товарный концентрат и отправить на ТЭС. Именно поэтому эти российские вагоны стояли не где-то на электростанции, а в Сосновке у Червоноградской обогатительной фабрики", - подчеркнул он.

Герус напомнил, что сейчас запасы угля на украинских ТЭС низкие. "Новый парламент и правительство начали работу 29 августа. Уровень запасов угля на складах ТЭС/ТЭЦ был чуть более 700 тысяч тонн, это 50% от запасов угля на ту же дату прошлого года. На сегодня уровень запасов составляет 1,2 млн тонн, это + 500 тысяч тонн за три недели, это уже 62% от прошлогоднего уровня, но все равно слишком мало", - конкретизировал Герус.

Он подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией российская компания - владелец вагонов уже насчитывает украинской компании штрафы за несвоевременный возврат вагонов. "На сегодня это 5 млн гривен (около $205,5 тысяч - прим. ТАСС), а каждый новый день - это дополнительно 1 млн гривен (около $41,4 тысяч - прим. ТАСС) к штрафу. 20% из этого как налог на прибыль пойдет в госбюджет РФ. Немного странная борьба с агрессором", - прокомментировал он последствия сложившейся ситуации.

Герус подчеркнул, что не согласен с той политикой в области энергетики, которую проводила предыдущая власть. "Имею несколько иное видение того, как строится энергетическая независимость нашего государства, чтобы при этом гарантированно было светло и были адекватные тарифы", - написал он, добавив, что в вопросе с российским углем "надо действовать правильно, цивилизованно и подготовлено".

Блокирование угля

Несколько дней назад неизвестные лица заблокировали движение вагонов с углем во Львовской области, в результате чего полиция возбудила уголовное дело. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что вагоны блокируют участники силовой операции в Донбассе, заявившие, что уголь ввезен из РФ.

21 сентября полиция Украины задержала 28 человек, заблокировавших движение вагонов с углем. Тогда во время мероприятий по разблокированию движения участники акции нанесли телесные повреждения восьми сотрудникам правоохранительных органов.