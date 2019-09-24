Греф предложил доработать Энергостратегию-2035 и сделать ее "понятной"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Текущий вариант Энергостратегии РФ до 2035 года нуждается в доработке, он должен быть понятным и востребованным. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на заседании общественного совета при Минэнерго России.

"Нельзя купить то, от чего вас не "драйвит". "Купи у меня старую хромую кобылу" - ну вы же не будете продавать так. Вам нужно продать этот документ всем", - заявил Греф.

По его словам, документ необходимо доработать и затем одобрять.

"Давайте подумаем над акцентами, над четким описанием того, какие задачи мы решаем этой стратегией, над ее названием", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что текущий вариант стратегии не предусматривает необходимого количества инструментов для решения поставленных задач. "Нужен ответ на вопрос "Зачем?", потом на вопрос "Что?" и, самое главное, "Как?". Ну и должны быть инструменты. Иначе мы не достигнем цели. Акценты не расставлены, приоритетов я не увидел", - сказал Греф.

Министр энергетики РФ Александр Новак пообещал учесть эти замечания: "Мы учтем ваши замечания. Свежий взгляд на то, что мы варимся в своем соку. Мы услышали, что надо поработать над акцентами, над тем, что должно включать в качестве целевых приоритетов в каждой отрасли".

Позже Греф заявил журналистам, что стратегия должна быть понятной.

"Мы дали рекомендации в части доработки. Документ будет доработан. Туда много вложено сил, но его надо акцентировать, чтобы просто было объяснить, о чем она [стратегия]", - сказал глава Сбербанка.

Принятие Энергостратегии России до 2035 года правительство откладывает уже неоднократно. Изначально она была подготовлена в 2015 году.

В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал актуализировать документ и заняться цифровизацией ТЭК.