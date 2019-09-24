"Газпром" актуализировал долгосрочную программу развития

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" утвердил актуализированную долгосрочную программу развития компании и принял к сведению информацию о системе стратегического планирования в группе. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.

"Отмечено, что выстроенная в "Газпроме" трехуровневая система планирования (краткосрочное на 1 год, среднесрочное - на 1-3 года, долгосрочное - на 10 лет и более) оптимально сбалансирована и сочетает передовой отечественный и международный опыт в этой сфере", - указывается в сообщении.

Также совет директоров "Газпрома" принял к сведению информацию о вовлечении российских промышленных и машиностроительных предприятий в реализацию стратегических задач, стоящих перед компанией.

"Газпром" ориентирован на технологическое лидерство среди энергетических компаний и дальнейшее повышение эффективности производственной деятельности. Эта работа ведется системно в рамках программы инновационного развития компании до 2025 года", - отмечается в сообщении .

В решении стоящих задач "Газпром" опирается в первую очередь на потенциал отечественных предприятий. Так, благодаря успешному сотрудничеству с российскими производителями "Газпром" в 2,5 раза сократил корпоративный перечень наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации производств - с 486 позиций (в 2015 году) до 194 (в июне 2019 года).

Созданная в стране высокотехнологичная промышленная продукция широко применяется в ходе реализации стратегических инвестиционных проектов "Газпрома" - в настоящее время в них задействовано около 300 российских предприятий. Например, при строительстве газопровода "Сила Сибири" использованы только отечественные трубы, в том числе с повышенной деформационной способностью - для пересечения активных тектонических разломов.

Важным направлением работы также является локализация выпуска оборудования на отечественных предприятиях. В частности, при поддержке "Газпрома" в Санкт-Петербурге на совместном предприятии "Линде Северсталь" организовано производство спиральновитых теплообменников, которые применяются при строительстве Амурского газоперерабатывающего завода - одного из крупнейших в мире.

Также "Газпром" наладил кооперацию с государственными корпорациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Их научно-производственные компетенции привлекаются к разработке наукоемкой продукции мирового уровня для проектов компании. В частности, речь идет об оборудовании для подводной добычи углеводородов и сжижения природного газа.

"Хорошо зарекомендовали себя долгосрочные договоры между "Газпромом" и российскими производителями на серийный выпуск, поставку и обслуживание высокотехнологичного, в том числе импортозамещающего оборудования под гарантированные объемы поставок будущих лет. В настоящее время реализуются 11 таких соглашений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, развивается сотрудничество с субъектами малого и среднего предпринимательства (СМСП). С 2018 года действует система "одного окна", которая упростила подачу и рассмотрение предложений СМСП по использованию их инновационной продукции на объектах "Газпрома".