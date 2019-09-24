Австрийская делегация на форуме в Ульяновске заинтересовалась новыми технологиями России

УЛЬЯНОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Представители делегации из Австрии на I Российско-австрийском молодежном форуме, который проходит в рамках перекрестного года России и Австрии в Ульяновске, проявили интерес к новым технологиям и надеются на совместные с регионом проекты. Об этом сообщил ТАСС во вторник в кулуарах форума представитель австрийской делегации, студент Давид Живкович.

"Мы увидели, что в Ульяновске и в России очень хорошо развита сфера технологий будущего. Очень много средств и внимания уделяется развитию новых технологий. Мне кажется, что в этой сфере между нашими странами, возможно, появятся проекты, которые для нас полезны будут", - сказал собеседник агентства.

Представитель делегации добавил, что работал в группе по вопросам сотрудничества в инновационной и информационной сферах. Для себя он отметил различия двух стран в части культуры банковских денежных переводов. "У нас в Австрии, например, банковская система достаточно консервативная. Мы любим использовать часто наличные, а в России все давно уже делается по карте, деньги переводятся с одного телефона на другой. Такая практика у нас не развита", - отметил он.

Живкович добавил, что было интересно обменяться мнениями с представителями Ульяновской области по разным вопросам. "Мы обменялись контактами с коллегами из Ульяновска, поэтому основа для будущей кооперации уже есть", - уточнил он.

Как сообщила ТАСС заместитель министра развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Диана Ковела, в среду участники форума работали на площадках трех университетов Ульяновска - Ульяновского государственного университета (опорного вуза Ульяновской области), Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова и Ульяновского государственного технического университета. "В опорном вузе одна из трех групп общалась на тему сохранения и популяризации национальной культуры. В университете педагогическом ребята обсуждали семантику, языковые параллели, культуру, добровольчество среди молодежи. В третьем вузе - техническом - говорили о развитии сотрудничества в инновационной и информационной сфере", - пояснила она.

Первый российско-австрийский молодежный форум продлится в Ульяновской области по 26 сентября. В мероприятии принимают участие около 40 представителей студенческой молодежи, в том числе 18 гостей из Австрии. Основными темами форума станут сохранение и популяризация традиционной культуры, российско-австрийский опыт реализации основ волонтерской деятельности, развитие сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства.