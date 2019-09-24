"Ростелеком" предлагает возобновить проведение тестов 5G в диапазоне 3,4-3,8 Ггц

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" предлагает вернуться к вопросу о возобновлении проведения тестов 5G в диапазоне 3,4-3,8 Ггц. Об этом сказал на форуме "Спектр-2019" в Сочи президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Обращаясь к уважаемым чиновникам, я просил бы вас еще раз внимательно рассмотреть наши заявки на проведение дальнейших пилотных тестов в диапазоне 3,4-3,8 Ггц, чтобы мы не стояли на месте и вместе с Минобороны РФ и с другими ведомствами начали обсуждать подходы, как эту инфраструктуру создавать, какие задачи нужно решить", - сказал он.

При этом Осеевский отметил, что возможен вариант совместного использования 5G для гражданских нужд и силовых ведомств. "Очевидно, что есть два подхода <...> Первый - когда у специальных пользователей есть возможность в определенных ситуациях перехватывать управление и действовать в своих интересах. И второй подход - когда изначально создается подсистема управления сервисами для интересов обороны и безопасности", - пояснил он.

Президент "Ростелекома" отметил, что для силовых структур есть несколько ключевых аспектов. "В первую очередь, это, конечно, обмен данными между машинами. Он будет развиваться как раз на базе материального производства, промышленного производства, на беспилотном транспорте, создавая тем самым, нарабатывая те решения, которые могут очень быстро внедряться в военной практике", - сказал президент компании.

Также к ключевым преимуществам такого развития 5G он отнес скорость передачи огромных массивов данных. По его словам, после разных тестирований на Западе и в РФ не было зафиксировано "никаких колоссальных помех". "И третий очень важный элемент - это малые задержки, это возможность работы в режиме реального времени, управления силами и средствами - и в районах проведения боевых действий и на остальной территории", - добавил он.

О тестировании

В апреле Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение отказать операторам в продолжении исследования отдельных полос радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 Ггц. Этот диапазон частот необходим для создания и развития сети 5G и считается наиболее перспективным. Последние исследования в таком диапазоне, которые проводились "Ростелекомом" и "Мегафоном", завершились в декабре 2018 года.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".