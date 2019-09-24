Центр поддержки предпринимательства в Дагестане открыл обучающий модуль для женщин

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Центр поддержки предпринимательства в Дагестане открыл пятидневный обучающий модуль для женщин, которые хотят открыть свое дело, сообщается на сайте регионального Агентства по предпринимательству и инвестициям.

"Стартует обучающий модуль в два потока - с 23 по 27 сентября и с 30 сентября по 4 октября", - говорится в сообщении.

На пятидневном интенсиве запланировано обучение навыкам отбора бизнес-идеи и расчет того, сколько "стоит бизнес", рассмотрение наиболее оптимальной организационно-правовой формы для регистрации бизнеса, развитие прикладных навыков ведения бизнеса, а также знакомство с принципами делового общения и выработки навыков спонтанной самопрезентации.

Как отметили в Агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана, в большинстве случаев бизнес, который возглавляют женщины, "прочно связан со здоровьем, семейными ценностями, красотой, детьми и образованием".

"Подходы, методы, которые применяются в бизнесе женщинами, принципиально отличаются от устоявшихся в маркетинге стереотипов. Поэтому важность женского предпринимательства нельзя переоценить, а, наоборот, следует максимально изучить этот феномен, чтобы было проще разрабатывать стратегию его продвижения", - отмечается в сообщении.