Путин обсудит с кабмином меры для повышения доходов населения

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду очередное совещание с членами правительства.

"Основная тема встречи - дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения", - сообщили в пресс-службе Кремля. Также будет рассмотрен ряд других актуальных вопросов.

26 августа на совещании по экономическим вопросам Путин выразил беспокойство медленным ростом уровня дохода россиян. "Даже... с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно, - констатировал он. - Такое положение дел не может не вызывать беспокойства". Президент заметил, что наблюдаются и положительные факторы. В частности, по его словам, инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. "Сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении", - подчеркнул он.

Вопросы стимулирования роста экономики глава государства обсуждал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, которая состоялась 23 сентября. Говоря о федеральном бюджете, который стал темой этой беседы, президент напомнил: "Бюджет является важнейшим инструментом достижения национальных целей развития и краеугольным камнем, можно сказать, всей кредитно-денежной политики, по результатам которой мы за последнее время можем констатировать стабильную макроэкономическую ситуацию в стране".