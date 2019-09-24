Эксперты: рост доходов бюджетов регионов до конца года будет оставаться на низком уровне

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Рост доходов консолидированных бюджетов российских регионов до конца года будет оставаться на низком уровне, в мае - июле 2019 года он составил 1,4%. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

"Быстрое увеличение собственных доходов консолидированных бюджетов регионов в условиях низких темпов роста экономики не могло сохраняться долго. И такой перелом не заставил себя ждать: после роста на 22,6% по итогам января - апреля 2019 года увеличение налоговых и неналоговых доходов регионов в мае - июле составило лишь 1,4% и до конца года, вероятно, будет оставаться на низком уровне", - отмечается в исследовании.

По данным экспертов, рост расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ за семь месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 10,9%, что "выше уровня инфляции и несколько ниже темпов роста бюджетных доходов". Положительный прирост расходов наблюдался в 80 регионах, а в 70 из них прирост расходов превысил инфляцию за аналогичный период.