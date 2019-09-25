Транспортные и сельхозпредприятия Приморья получат инвестиционный налоговый вычет

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края расширило список категорий налогоплательщиков, которые могут получить налоговый вычет при инвестировании в развитие производства. Как сообщает в среду пресс-служба краевого парламента, на очередном заседании депутаты добавили к списку сельскохозяйственные и транспортные предприятия.

До этого претендовать на налоговый вычет могли приморские предприятия, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых, в области обрабатывающего производства и производства машин оборудования, строительства судов и в других направлениях.

"Соответствующий закон принят на заседании законодательного собрания во втором и третьем чтении. В частности, был расширен перечень категорий налогоплательщиков, имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета. Добавлены налогоплательщики осуществляющие такие виды деятельности как "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"; "Транспортировка и хранение", - говорится в релизе.

Законопроект был подготовлен в целях реализации поручений президента РФ, а также в соответствии с изменениями налогового кодекса, согласно которым с 2018 года появилась возможность для налогоплательщиков уменьшать суммы налога на прибыль организаций, подлежащие зачислению в бюджет субъекта, на инвестиционный налоговый вычет.