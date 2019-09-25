В Минприроды отметили необходимость создания российско-китайской лесной биржи

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Создание российско-китайской лесной биржи необходимо для контроля над экспортом леса в КНР. Об этом в среду в Красноярске сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании с участием генпрокурора России Юрия Чайки.

"Китай является основным потребителем российской древесины. Считаем целесообразным создание российско-китайской биржи, которая должна стать единственным инструментом торговли с покупателями из КНР", - сказал Кобылкин.

Он добавил, что для борьбы с нелегальными заготовками леса нужно внедрять механизмы биржевой торговли. При этом такие механизмы должны внедряться не только при экспортных операциях, но и для внутренней торговли лесом.

Семеноводческие центры

Кобылкин сообщил, что на территории пяти регионов РФ создадут совместные российко-китайские лесные селекционные семеноводческие центры.

"Наши официальные китайские партнеры выразили готовность вместе с нами работать в создании лесных селекционных семеноводческих центров на территории РФ. Соглашение мы уже заключаем", - сообщил он, добавив, что уже определены пять субъектов, где такие центры будут созданы. Министр не уточнил, в каких именно регионах России они появятся.

Также Кобылкин отметил, что одной из проблем в лесной отрасли России является низкое воспроизводство лесов.

Совещание при генпрокуроре РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования" проходит в среду, в Красноярске. Среди обсуждаемых тем - вопросы незаконной вырубки, нарушения при заключении договоров аренды и продажи лесных участков, контроль за законностью при реализации приоритетных инвестиционных проектов.

Новость обновлена (09:20 мск) - добавлена информация о лесных селекционных семеноводческих центрах