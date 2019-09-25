Эффект от внедрения "Роснефтью" искусственного интеллекта на НПЗ достиг 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Внедрение системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) на ряде НПЗ "Роснефти" уже позволили получить экономический эффект более 1,4 млрд рублей с момента внедрения. Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, дочернее общество "Роснефти" Сызранский НПЗ благодаря внедрению технологии на установке первичной переработки нефти получил экономический эффект в размере 232 млн рублей.

Технология представляет собой систему искусственного интеллекта, которая на основе исходных данных своевременно вносит соответствующие корректировки в управление технологическим процессом, максимально оптимизирует весь процесс переработки нефти.

Система позволяет оперативно реагировать на изменившийся состав сырья, оптимально подбирает режим работы и увеличивает отбор целевой продукции требуемого качества. Опыт внедрения данной технологии компания планирует тиражировать также на установки низкотемпературной изомеризации и каталитического риформинга Сызранского НПЗ, что также обеспечит увеличение выхода целевых продуктов установок.

В ближайших планах - внедрение СУУТП более чем на 50 дочерних предприятиях "Роснефти", отмечается в сообщении.