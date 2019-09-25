Астраханские власти предлагают маркировать место происхождения сырья при производстве икры

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Дополнительной мерой защиты потребителей от контрафактной икры может стать введение обязательного указания на упаковке информации о месте происхождения сырья. Соответствующее предложение на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции высказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Производство икры добросовестными производителями осуществляется в соответствии с техническими регламентами таможенного союза на пищевую и рыбную продукцию и ее маркировку, при этом данными техрегламентами не установлены требования по размещению маркировки на потребительской упаковке информации о регионе происхождения сырья при производстве икры. <…> На готовой продукции указывается только юридический адрес предприятия и адрес производства, таким образом, качество использованного сырья остается на совести производителя. В целях повышения эффективности борьбы с контрафактом предлагаем членам Государственной комиссии рассмотреть возможность введения обязательного требования о размещении информации о регионе происхождения сырья при маркировке готовой продукции", - сказал он.

Бабушкин также предложил в течение двух-трех лет поэтапно провести чипирование рыб маточного стада и сформировать генетический паспорт производимой продукции. "Этапность обусловлена высокой стоимостью проведения генетического исследования маточного стада. Ориентировочная стоимость- до 15 до 20 тыс. рублей за одну особь", - добавил он, пояснив, что рыбы маточного стада в обязательном порядке чипируются производителями, работающими на экспорт.