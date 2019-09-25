Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов пострадавших от ЧС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс РФ об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Документ был разработан правительством РФ.

Закон уточняет, что не подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением или частичным погашением долга), а также иные доходы, полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также гражданами, которые являются членами семей таких пострадавших. В настоящее время предусмотрен закрытый перечень доходов в натуральной форме, освобождаемых от НДФЛ в связи с соответствующими событиями, но не предусматривается освобождение от налога материальной выгоды и иных доходов, полученных пострадавшими.

Закон также включает в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, доходы, полученные в качестве платы за наем жилых помещений от физлиц, пострадавших от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, если такая оплата произведена ими в пределах сумм, полученных на цели аренды жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на доходы, полученные физическими лицами с 1 января 2019 года.

Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений, сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, "несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации".

Володин пояснил, что "новые налоговые льготы распространятся на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также от терактов, причем вне зависимости от их источников - выплаты из бюджетов, собранные благотворителями средства, материальная помощь от предприятий, жилищные сертификаты и так далее". "Важно, что закон будет иметь "обратную силу" и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года, а не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири", - подчеркнул председатель Госдумы.