"Единая Россия" создаст рабочую группу по изменению бюджетного законодательства

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме создаст рабочую группу, которая будет заниматься изменениями в бюджетное законодательство, направленными на решения приоритетных задач федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2020 годов. Об этом заявил журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.

"По итогам встречи фракции с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым было принято решение о создании рабочей группы, которая начнет свою работу уже на следующей неделе с тем, чтобы принятие бюджета было законодательно обеспечено решением приоритетных задач", - рассказал он.

Неверов уточнил, что речь идет о сокращении реальных сроков доведения средств из федерального бюджета в регионы и муниципалитеты: "Мы обсудили с министром финансов, с профильными министрами необходимые поправки, возможно, в Бюджетный кодекс, в другие законы для того, чтобы средства, которые будут приняты в федеральном бюджете, поступили в регионы в максимально короткие сроки - конце февраля - начале марта, то есть в первом квартале 2020 года", - пояснил глава фракции.

Кроме того, внимание будет уделено разнице в бюджетной обеспеченности регионов, а также ориентированию федерального бюджетного процесса на поддержку инвестиционных проектов в субъектах, подчеркнул Неверов. "По сути, это вопрос государственно-частного партнерства: строительство аэропортов, мостовых переходов, других крупных объектов, современных предприятий. Но для инвестора важны инфраструктурные вещи: дороги, железнодорожные, подъездные пути, освещение, проведение газа", - заявил депутат.

Депутаты также займутся вопросом реализации и финансового обеспечения программы комплексного развития сельских территорий: во фракции намерены добиваться не только увеличения финансирования (сейчас Минфином заложено только 45% от паспортного значения программы), но и снижения уровня софинансирования мероприятий программы для регионов до 5%, уточнил парламентарий. По итогам обсуждения будет подготовлен, в частности, проект постановления Госдумы, в котором будут отмечены необходимые изменения в бюджете и законодательстве, которые необходимо принять вместе с проектом федерального бюджета во втором чтении.