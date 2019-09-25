Замглавы ФАС: на Ставрополье активно развивается конкуренция

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 25 сентября. / ТАСС/. Ставропольский край находится в положительном тренде по развитию конкуренции, сообщил в среду заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

"Ставропольский край находится в хорошем, положительном тренде по выполнению мероприятий Национального плана развития конкуренции", - сказал он на совещании по вопросам реализации Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы и плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Ставропольском крае.

Он отметил, что, в частности, в крае уменьшается количество нарушений антимонопольного законодательства. "Давайте посмотрим на результаты в Ставропольском крае. Если говорить о тех показателях, которые поставлены непосредственно в указах президента РФ, то количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти в Ставропольском крае снизилось на 19%, это больше, чем в среднем по РФ", - добавил представитель ведомства.

Он отметил, что в регионе увеличилась доля закупок субъектов малого и среднего предпринимательства. "Что касается закупок субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, доля таких закупок растет по сравнению с 2018 годом, по итогам первого полугодия она еще выросла на 4%. Национальный план предполагает, что доля таких закупок должна составить 31%, и я считаю, что при таких темпах Ставропольский край с этой задачей справится", - отметил Цыганов.

По его словам, снижается в крае и численность унитарных предприятий, что также является одним из целевых индексов Нацплана.

В свою очередь глава Ставрополья Владимир Владимиров сказал, что реализация Национального плана в регионе приносит результаты в разных сферах - в том числе, по росту валового регионального продукта, созданию новых производств, увеличению числа отдыхающих и других показателях.