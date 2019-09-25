Зафиксированные камерами нарушения не будут учитываться при расчете цены ОСАГО

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Грубые нарушения ПДД, зафиксированные камерами фотовидеофиксации, не будут учитываться страховщиками при определении цены ОСАГО после принятия законопроекта об индивидуализации тарифов обязательного автострахования. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, представляя законопроект на заседании комитет Госдумы по финрынку.

В частности, законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение и "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда".

"Здесь хотел бы отметить, что когда мы говорим про крупные нарушения, то здесь речь идет именно про нарушения, которые фиксируются именно как нарушения конкретного гражданина, не камерой фотовидеофиксации. То есть речь идет о том, что, если гражданин был остановлен сотрудником ДПС за грубое нарушение - такие как превышение скорости больше чем на 60 км/ч, движение по встречной полосе, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный свет. Причем зафиксировано, что именно данный водитель совершил такое правонарушение, а не автомобиль, который ему принадлежит", - сказал Моисеев.

Кроме того, предлагается учитывать историю каждого водителя по всем транспортным средствам, которыми он управляет, и по всем договорам ОСАГО, отметил замминистра.

Как ранее сообщал ТАСС, комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении, которое намечено на 15 октября. При этом комитет раскритиковал норму о том, что установлен открытый перечень факторов, которые страховщики смогут определять сами, - эти замечания предложено обсудить ко второму чтению.

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 г. предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется - страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора 2 тыс. 746 - 4 тыс. 942 рублей. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых.

С 9 января 2019 года стартовал первый этап индивидуализации тарифа ОСАГО с расширением тарифного коридора на 20% вверх и вниз.