Таиланд планирует стать цифровым центром АСЕАН

БАНГКОК, 25 сентября. /ТАСС/. Таиланд планирует в ближайшее время стать цифровым центром Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил в среду министр цифровых технологий в экономике и обществе Буддхипонгсэ Пуннаканта на открытии конференции "Сила данных: конфиденциальность в связанном мире", организованной газетой Bangkok Post.

По его словам, власти Таиланда планируют сделать королевство "цифровым центром АСЕАН". "Восточный экономический коридор" (ВЭК) и цифровой парк, который создадут в провинции Чонбури, будут реализованы при этом правительстве", - заверил министр.

Большие данные

"Сбор больших данных является одним из наиболее важных приоритетов для правительства страны", - подчеркнул министр. Он отметил, что в течение шести месяцев "информация из различных ведомств будет собираться министерством в большие массивы данных". Пуннаканта выделил три сферы деятельности, полученная информация от которых ляжет в основу предстоящей базы данных, а также привел примеры ее использования.

Первым пунктом он назвал туризм. По его словам, предлагается собрать и объединить данные, которыми располагают Управление по туризму Таиланда (ТАТ), а также компании Airports of Thailand и Thai Airways International. Министр уверен, что имея подобную информацию, удастся более грамотно распределять бюджет среди провинций королевства, где туристическая деятельность не развита, но имеет большой потенциал. "Правительство сможет рассчитать и выделить средства местным властям для привлечения туристов", - сказал он.

"Если у бизнесменов будет больше информации, то они смогут строить отели нужного размера, в зависимости от места их расположения, точно рассчитывая количество гостиничных номеров", - считает министр. Таким образом, по его словам, могут действовать и владельцы ресторанов, обезопасив себя от убытков. "Имея такие данные можно многое рассчитать и получить больше выгоды", - добавил Пуннаканта.

Второй сферой деятельности для применения подобной базы данных министр назвал здравоохранение. Сейчас поход в новую больницу представляет собой очередной сбор данных у пациента, а, реализовав инициативу, медицинские учреждения смогут обмениваться между собой полученной ранее информацией, тем самым экономя общее время, считает он. При всем этом чиновник обратил особое внимание на конфиденциальность личных данных, которыми будут пользоваться только определенные люди. "Например, врач, который выписывает рецепт пациенту", - пояснил Пуннаканта.

Заключительным пунктом чиновник назвал логистику. По его мнению, вся имеющаяся информация о грузах будет способствовать ускорению процесса их транспортировки. "Никто никогда не собирал большие данные из секторов импорта и экспорта", - подчеркнул он.

Интернет и кибербезопасность

Министр также рассказал о расширении сети с бесплатным интернетом по всему королевству. "Мы хотим расширить сеть с бесплатным Wi-Fi, чтобы интернетом могли пользоваться даже малоимущие слои населения", - отметил он. Вместе с тем Пуннаканта подчеркнул, что создание соответствующей инфраструктуры в отдаленных районах страны не является единственным решением проблемы, поскольку не у всех есть современные устройства для доступа в сеть, но и не все, у кого есть подобная техника, умеют ей пользоваться.

По его словам, Таиланду необходимо повышать уровень технологической грамотности среди разных слоев населения, в том числе фермеров. "Общий доступ к цифровым технологиям станет ключевым фактором для перехода Таиланда к цифровой экономике. Правительство должно улучшить IT-инфраструктуру и повысить осведомленность людей о доступе к ней", - считает он.

Затронув закон о кибербезопасности, чиновник сообщил, что министерство "все еще находится в процессе создания института, который будет следить за его исполнением". Вместе с тем он призвал собравшихся не сильно беспокоиться об этом законе, который, по словам министра, "позволит людям и бизнесу в полной мере извлечь из него выгоду".

Фейк-ньюс и 5G

Пуннаканта отметил, что в нынешнее время немногие задумываются, прежде чем поделиться информацией в сети, которая иногда оказывается лживой. В связи с этим он напомнил о центре по борьбе с фейковыми новостями при его ведомстве. "Он не является политическим инструментом и следит, не только за новостями о политике", - добавил он.

Чиновник привел статистику, согласно которой самыми ярыми распространителями лживых новостей оказались люди в возрасте от 60 лет и старше. Он объяснил это тем, что многие пожилые люди обзавелись смартфонами и начали пользоваться мессенджерами, в результате чего им хочется поделиться необычной на их взгляд информацией, которая оказывается фейковой.

В завершении своего выступления министр коснулся перспектив 5G в королевстве. "В 2020 году вы увидите 5G в Таиланде", - подчеркнул он. По его словам, "5G - это революция в области связи, которая изменит лицо индустрии в целом". "Таиланд готов к освоению этой технологии", - подытожил Пуннаканта.