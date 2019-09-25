Идентификация пассажиров с помощью биометрии может появиться во Внуково в 2020 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по использованию биометрических данных для идентификации пассажиров в московском аэропорту "Внуково" можется начаться в следующем году. Об этом сообщил журналистам директор "Внуково" по производству Дмитрий Хартунян в кулуарах конференции "Аэропорт будущего".

"Мы провели переговоры, мы договорились в принципе, на каких условиях [будет реализовываться пилотный проект по биометрии], сейчас ведем переговоры о сроках. На одном гейте смысла нет ставить, мы хотим попробовать на внутренних [рейсах] сначала, целую цепочку сделать... Скажем так, мы договоримся, наверное, в этом году. Когда это начнем... в следующем, наверное", - сказал он.

Хартунян не стал раскрывать компанию-партнера по проекту.

Сам процесс развертывания подобной системы, как ранее говорил ТАСС глава компании-разработчика систем распознавания лиц NtechLab Александр Минин, обычно занимает порядка полугода, однако реалистичный срок - порядка полутора лет, с учетом срока завершения пилотных проектов, а также необходимости внесения изменений в правила и процедуры соблюдения безопасности на объектах, а также коррекции существующего законодательства - например, в части постановки в паспортах штампа о пересечении границы.