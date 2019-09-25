Совет по цифре при Совфеде поможет доработать законопроект о "регуляторных песочницах"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации готов помочь Минэкономразвития ускорить работу над законопроектом "Об экспериментальных режимах в сфере цифровых инноваций", которым предполагается создание специальных правовых режимов для бизнеса (так называемых регуляторных песочниц). Об этом заявил председатель Совета, вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Ранее планировалось внесение законопроекта ["Об экспериментальных режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"] в весеннюю сессию, внесение было отложено. Я знаю, что министерство сейчас работает над этим вопросом <...> Если необходима какая-то поддержка, помощь наших экспертов, членов совета, то мы готовы с нашими экспертами собраться", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов в среду.

По его словам, Совет по развитию цифровой экономики активно сотрудничает с заммнистра экономического развития РФ Саввой Шиповым. "Хотелось бы, чтобы этот законопроект был как можно быстрее внесен", - добавил Турчак.

В свою очередь министр экономического развития Максим Орешкин поддержал предложение Турчака и добавил, что данный законопроект носит "революционный характер".

"Поддержка здесь абсолютно необходима, поэтому просим, чтобы вы [Совет по развитию цифровой экономики] подключились к этому вопросу. Мы де-факто из единого правового поля делаем определенные исключения, которые просто необходимы для того, чтобы тестировать новые законодательные, административные решения в части применения новых технологий. Это тот же искусственный интеллект, все, что связано с большими данными, обработкой данных - здесь еще во многом неизведанное пространство с точки зрения нормативно-правового поля", - отметил Орешкин, добавив, что законопроект уже готов к внесению, но есть разногласия, которые необходимо преодолеть.

При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Турчаку вместе с профильным комитетом "надо активно включиться в эту работу".

О "регуляторных песочницах"

"Регуляторные песочницы" - специальные правовые режимы для бизнеса, их создание предусмотрено подготовленным Минэкономразвития законопроектом "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Они предполагают апробацию инновационных товаров и услуг в области цифровой медицины, транспорта, электронного обучения, госуправления, торговли, строительства и финтеха. В рамках песочниц будет действовать особое регулирование, исключающее применение ряда требований к бизнесу. Такие экспериментальные площадки помогут снизить издержки бизнеса и ускорить внедрение инноваций.

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре 2019 года отметил, что "регуляторные песочницы" будут создаваться за 180 дней, сроки их действия составят до трех лет.