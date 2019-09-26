МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) закрыла книгу размещений шестилетних евробондов объемом $550 млн с купоном 4,95%. Об этом ТАСС рассказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения шестилетних еврооблигаций ГТЛК объемом $550 млн и доходностью 4,95%. Инвестбанк является долгосрочным партнером эмитента, и данная транзакция - уже четвертый успешный выпуск долларовых еврооблигаций ГТЛК совместно с ВТБ Капитал за последние три года", - пояснил он.

Соловьев добавил, что в рамках транзакции было подано более 90 заявок от инвесторов, а книга заявок на пике превысила $1,25 млрд. Cпрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 5,25-5,375%. Финальная доходность выпуска составила 4,95%.

Европейские инвесторы купили 36% выпуска, на российских инвесторов пришлось 35% бумаг, 20% ушло инвесторам из США и 9% - инвесторам из Азии и региона Ближний Восток. Фонды купили 54% выпуска, оставшиеся 46% бумаг пришлись на банки и частные банки.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ Капитал".