Сторона Дерипаски готова перевести на английский язык документы суда для западных СМИ

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска уведомил Арбитражный суд Краснодарского края, куда по месту прописки им был подан иск к газетам The Nation, The Telegraph и The Times о признании распространенной ими информации недействительной, о готовности перевести на английский язык судебные документы. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Алексей Мельников.

Дерипаска подал иск к указанным изданиям в связи с тем, что опубликованные в них материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски поясняли ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация ими не заявлена. Суд принял иск в производство, дата предварительного заседания назначена на 11 октября.

"Мы подали заявление о готовности истца оказать необходимое содействие суду в вопросах перевода на английский язык судебных документов и скорейшей их доставки ответчикам. Это подтверждает наше желание сделать все возможное для участия представителей ответчиков в процессе и предоставить им возможность в открытом судебном процессе предъявить доказательства достоверности опубликованной информации. По закону, обязанность доказать достоверность сведений лежит на распространителях информации", - сказал Мельников.

Он отметил, что в судебной практике подобные процедуры применяются, так как есть определенные сложности суду обеспечивать перевод документов при участии в деле иностранных участников. По словам юриста, данное ходатайство подчеркивает заинтересованность его доверителя в том, чтобы ответчикам была предоставлена возможность в ходе судебного разбирательства объяснить, на чем основана распространенная ими порочащая истца информация.

Ранее адвокат Дерипаски сообщал, что его доверитель добивается признания недействительными распространенных зарубежными СМИ сведений о незаконных методах ведения бизнеса в России и якобы имевшем место вмешательстве российских властей в бизнес.

История вопроса

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем 10-летней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.