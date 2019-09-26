Эксперты: налоговый вычет для соцобъектов Арктики снизит нагрузку на бюджет

ТАСС, 26 сентября. Инвестиционный налоговый вычет на социальные объекты для компаний-инвесторов, работающих в Арктике, инициатором введения которого выступила компания "Норильский никель", поможет развитию российского севера, считают опрошенные ТАСС эксперты по арктическим регионам.

Вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков в рамках Восточного экономического форума заявил, что компания предлагает установить возможность применения механизма инвестиционного налогового вычета для социальных проектов в Арктике, в частности при реновации жилья в Норильске. По его мнению, под это направление также могли бы попасть и другие объекты социальной сферы.

"Гораздо эффективнее, с нашей точки зрения, сохранить спортивный объект на балансе у инвестора, который будет нести расходы на его содержание, и предоставить ему налоговой вычет, например, 50% от суммы инвестиций. Кроме того, действенной мерой могло бы стать освобождение от налога на имущество объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, которые строят частные компании на территории Арктической зоны", - сказал ТАСС Пристансков.

В ноябре 2017 года Госдума приняла закон, дополнивший Налоговый кодекс статьей "Инвестиционный налоговый вычет". С начала 2018 года налогоплательщик получил право уменьшить налог на прибыль, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов регионов РФ, на сумму инвестиционного налогового вычета. Сумму налога, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, могут уменьшить на величину, составляющую 10% от объема расходов компании на покупку или модернизацию объектов основных средств.

В настоящее время инвестиционный налоговый вычет не применяется для объектов социальной инфраструктуры, несмотря на то, что в июле текущего года были приняты изменения в Налоговый кодекс РФ, которые открывают проектам социальной сферы возможность получать данную преференцию. При этом законом предусмотрен ряд условий, которые затрудняют ее получение. Инвестиционный налоговый вычет можно получить только в случае принятия соответствующего закона региональными законодательными властями. По словам Пристанскова, в случае с Норильском этого не происходит.

"В настоящее время на территории Красноярского края соответствующий региональный закон не принят, оценка эффективности в результате установления в крае вычета не проводилась", - сообщили ТАСС в Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края. Однако, в министерстве строительства края заявили, что "предложение о программе реновации в краевой Минстрой поступило, оно рассматривается". Второй проблемой является то, что инфраструктура, в части которой возможно применение налогового вычета, должна быть безвозмездно передана в государственную или муниципальную собственность.

Необходимость преференции

По мнению экспертов, инвестиционный налоговый вычет позволит снизить нагрузку на бюджет. Это связано с тем, что затраты на содержание социальных объектов превышают доходы от эксплуатации, вследствие чего регион несет дополнительные бюджетные расходы.

Разумной и логичной идеей назвал предложение об инвестиционном налоговом вычете для социальных проектов руководитель регионального отделения "Деловой России" в Республике Коми, председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми Сергей Артеев. По его словам, если у государства появляются какие-либо партнеры, которые позволяют и разделить риски, и высвободить часть бюджетных средств, то это воспринимается исключительно позитивно. "На севере не только дорого и сложно строить, там в принципе сложно жить, поэтому высвобождаемые средства можно направлять на оздоровление, развитие здравоохранения", - сказал ТАСС Артеев.

Жилищный фонд Норильска включает 862 дома. Хрущевки и гостинки в Норильске имеют средний возраст порядка 45 лет, срок годности их подходит к концу. При этом лишь около 160 домов могут попасть в программу реновации.

Дмитрий Пристансков подтверждает это, отмечая, что вечная мерзлота негативно сказываются на состоянии жилищного фонда Норильска. Здания в суровых условиях Крайнего Севера не могут служить также долго, как на материке. При этом программа реновации жилья до 2030 года потребует около 85 млрд рублей инвестиций.

"Часть финансирования готов взять на себя "Норникель", для которого высокое качество жизни сотрудников компании, членов их семей является краеугольным камнем корпоративной стратегии", - отметил он.

Как рассказал ТАСС руководитель департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета (СФУ) Юрий Захаринский, инвестиционный налоговый вычет поможет решить проблему, данный вопрос актуален не только для Норильска. Он стоит остро и на Таймыре, в городе Дудинке и арктических поселках. Ученые СФУ согласны с тем, что в ближайшие годы около 30% жилищного фонда арктических территорий может прийти в неудовлетворительное состояние, поскольку в данном случае особого внимания требует состояние грунтов, несущих и ограждающих конструкций.

Субъекты преференции

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области, инициативы крупных промышленных предприятий по реновации жилья по механизму инвестиционного налогового вычета являются альтернативным механизмом решения проблем жилья, создания и модернизации социальной инфраструктуры на арктических территориях. Но такой метод эффективен в первую очередь в населенных пунктах и на территориях, где такие компании являются градо- и поселкообразующими и большая часть населения занята на указанных предприятиях. Речь может идти также о территориях, где расположены промышленные объекты, работа на которых организована вахтовым методом.

"На традиционно обжитых территориях Арктической зоны, как правило, присутствует значительное число предприятий-работодателей, высока доля малого и среднего бизнеса. Соответственно, использование механизма инвестиционного налогового вычета в традиционно обжитых поселениях - городах и поселках - будет не всегда востребовано", - добавили в пресс-службе.

С этим согласился Сергей Артеев, отметив, что для заполярного моногорода Воркуты - единственной территории Коми, входящей в Арктическую зону РФ, - предложение по инвестиционному налоговому вычету для реновации или строительства соцобъектов не столь актуально, поскольку в Коми наблюдается отток населения из северных городов.