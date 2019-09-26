Инвестор в Ингушетии намерен построить первую зерносушилку в республике

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Первую зерносушилку с зернохранилищем намерены построить в 2020 году в Ингушетии на средства инвестора, сообщил в четверг ТАСС заместитель министра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков.

"У нас острые проблемы с переработкой получаемой уже продукции, у нас нет зерносушилок и зернохранилищ. Мы переговорили с инвестором, в сельском поселении Кантышево он создаст зерносушилку с единовременным хранением 25-30 тыс. тонн зерна. Примерная сумма создания одного такого предприятия - 50-70 млн рублей, предполагаем, что в 2020 году зернохранилище будет уже построено", - сказал Албаков.

По его словам, на объекте смогут хранить и перерабатывать зерно все предприятия региона: и частные, и государственные. Власти республики будут искать возможности для строительства еще трех зерносушилок.

"Нам необходимы в трех районах такие же объекты, нам необходимо свое хранение и переработка внутри республики. Эти вопросы нами вынесены в федеральный центр, представлены предложения. Из-за отсутствия этих хранилищ и переработки мы несем ощутимые потери, потому что по сбросовым ценам продаем зерно прямо с полей, вся эта продукция уходит в близлежащие регионы", - добавил замминистра.

По информации пресс-службы регионального Минсельхоза, в Ингушетии 14 государственных унитарных предприятий, которые занимаются выращиванием зерновых.