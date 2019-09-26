Российское ПО ограничивает рост тарифов на вывоз мусора

С 2019 года в 80% регионов России действуют новые правила, которые должны сделать сбор и утилизацию мусора более экологичными. Новая версия закона "Об отходах производства и потребления" - часть нацпроекта "Экология" и одна из основ майских указов президента РФ 2018 года. Одна из главных идей проекта - защита природы страны, в том числе с помощью реформы мусорного рынка и создания экономически эффективной системы сбора и утилизации отходов, которая решит проблему несанкционированных свалок.

Один из результатов реформы - неизбежное повышение тарифов на вывоз мусора для граждан, которое формируется из стоимости современной инфраструктуры, которая соответствовала бы всем экологическим требованиям, оснащения парка контейнерных площадок, лизинга и покупки техники. В результате реформы плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) перейдет в разряд коммунальных платежей. Как ранее заявлял вице-премьер Алексей Гордеев, это будет означать ежемесячную плату в районе 120-130 рублей на одного жильца.

Слагаемые нового тарифа

Несмотря на то, что федеральные власти до сих пор обсуждают величину тарифа и возможности его понизить, многие регионы страны уже реализуют новые требования. Если раньше мусор на местах убирали многочисленные муниципальные и частные компании, теперь их место занимают крупные региональные операторы. Как ожидается, они будут лучше контролировать сбор и переработку ТКО, а также гарантируют, что незаконные свалки и полигоны, принимающие любые отходы независимо от класса опасности, прекратят свое существование.

Создание эффективной тарифной политики оказалась не самой простой задачей. В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое облегчило нагрузку реформы на региональные экономики и позволило регионам снижать тарифы на обращение с отходами.

"Очень важно, чтобы в этой работе принимало прямое участие региональное руководство, те, кто отвечает за сами преобразования, за этот проект, потому что мы сверху не накомандуемся здесь, - подчеркнул Медведев на встрече с участниками всероссийского экологического форума "Чистая страна". - Они сами должны этим заниматься постоянно, включать все свои способности, принимать разумные решения".

Как ограничить рост тарифов

Согласно нынешнему законодательству, каждая администрация региона обязана составлять электронную территориальную схему обращения с отходами параллельно с обычной бумажной версией. Чтобы ограничить рост платежей за вывоз мусора, региональные власти используют отечественное программное обеспечение, которое становится полноценным инструментом для экономии средств граждан. Так, 50 регионов внедрили решения компании "Большая Тройка", которая разрабатывает программное обеспечение для создания электронных территориальных схем.

Отличие электронной схемы "Большой Тройки" в том, что она не только рекомендует маршруты следования мусоровозов и прогнозирует объемы мусора. Программа одновременно просчитывает сотни показателей, чтобы составить наиболее экономически эффективную инфраструктуру обращения с отходами.

Эти расчеты напрямую сказываются на тарифах. Так, в Удмуртии схема "Большой Тройки" оказалась выгоднее, чем вариант, который изначально предлагал региональный оператор. Исходный тариф в 166 рублей с человека снизился до 135,25 рублей. В результате жители региона экономят около 200 млн рублей в год.

Николай Борисов, начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, рассказал ТАСС, как компьютерные алгоритмы помогают местным властям бороться с "серым" мусорным рынком.

"То, что написано в территориальной схеме, соответствует действительности, но при этом у нас начали появляться дополнительные объемы твердых коммунальных отходов. Мы считаем это плюсом, - заявил он. - Раньше объемы мусора считали по данным органов местного самоуправления. Те объемы, которые появляются сейчас, - это отходы, которые были в тени".

По словам Борисова, в результате цифровизации территориальной системы у Ленобласти появилась полная информация о том, сколько мусора появляется в регионе. В рамках новой электронной системы оператор сам заинтересован в учете полного объема отходов. "Если объемы меняются, электронная модель позволяет оперативно просчитать финансовую нагрузку на регионального оператора или дополнительную прибыль, которую он сможет получить в результате переработки", - добавил Борисов.

"Тариф на сбор мусора в нашей области мы повысили минимально. У нас риск - в экономической стабильности оператора", – заявил ТАСС Тимофей Гусев, заместитель председателя правительства Новгородской области. По его словам, программа содержит функционал, который показывает математику формирования тарифа и логистики всем заинтересованным лицам.

Новгородской области этот инструмент позволяет лучше планировать формирование тарифа и контролировать действия подрядчиков. Региональным операторам, в свою очередь, программа дает возможности найти оптимальный баланс между затратами и выручкой от переработки отходов.

На чем основаны принципы экономии

Артем Седов, директор "Большой Тройки", объяснил технологию работы алгоритмов. По словам собеседника ТАСС, основной экономический показатель для вычисления тарифов - это необходимая валовая выручка (НВВ) регионального оператора. НВВ основана на пяти параметрах. Это стоимость сбора и транспортирования мусора, затраты на обработку и размещение отходов, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду (показатель высчитывается на основе массы и класса опасности отходов в регионе, которые завозят на полигоны), необходимые инвестиции на развитие инфраструктуры по обращению с отходами, а также тарифы на текущих объектах и собственные затраты операторов на операционную деятельность.

"Зная стоимость обращения с отходами и перевозки в разных регионах, а также экономический эффект от переработки вторичных материальных отходов, программа сама просчитывает наиболее оптимальные маршруты сбора и расположение объектов переработки и утилизации, - объяснил Седов. - В итоге мы сокращаем затраты регионального оператора на сбор, транспортирование и переработку мусора. И это ведет к сокращению тарифов для граждан".

Вторичные материальные отходы (ВМР) - это второй показатель, который входит в НВВ со знаком "минус". Чтобы дополнительно снизить тариф за счет реализации ВМР, необходимо на государственном уровне создать систему переработки и утилизации, а не ограничиваться одним регионом - иначе масштабная инфраструктура не сможет получить полную загрузку и в конечном итоге окупить себя.

Как будет развиваться инфраструктура утилизации

Новые правила обращения с отходами пока не коснулись Москвы и Санкт-Петербурга. В эти города реформа придет только в 2022 году. Такое решение было принято, поскольку здесь нет полноценной инфраструктуры по сбору и переработке отходов. Для того, чтобы вывозить мусор на переработку, городам необходимо договариваться с соседними регионами.

Артем Седов уверен: необходимо принять решение о строительстве межрегиональной инфраструктуры обращения с отходами до того, как будут строиться региональные объекты. В этом случае на федеральном этапе реформы регионы получат возможность транспортировать мусор не только внутри своих границ, но и использовать инфраструктуру соседей, а программное обеспечение "Большой Тройки" сможет продемонстрировать еще большую эффективность.

"Если большие объекты инфраструктуры будут использовать не один, а несколько регионов одновременно, это позволит снизить тарифы еще на 15-20%, - уверен собеседник ТАСС. - Потому что чем больше мощность у объекта, тем дешевле будет обходиться удельная стоимость ввозимых туда отходов. „Большая Тройка“ может разработать систему таким образом, что ежегодно государство будет экономить 25-30 млрд рублей в год".

"Кроме того, часто крупный город находится рядом с границами соседнего субъекта РФ. Внутри своего региона отходы транспортируются, скажем, на 170-200 км. А если бы было взаимодействие между субъектами, отходы из такого города можно было бы вывезти гораздо дешевле, всего на 10-20 км", - объясняет Седов.

По мнению Тимофея Гусева, с точки зрения экологии и экономики России межрегиональное сотрудничество в сфере сбора и переработки мусора полностью оправдано. "Например, мы в нашей Новгородской области не можем себе позволить построить сверхсовременные объекты переработки. У нас просто нет такого объема мусора. А если бы мы объединились с соседями, единое решение можно было бы выработать, - рассказал политик. - Но кроме экологического и экономического аспектов этот вопрос имеет еще и серьезную политическую направленность, которая может создать сложности. Любые решения по межрегиональной кооперации должны стать плодом содержательной дискуссии, прежде всего с обществом. Если население одобряет такое решение, тогда мы можем его реализовывать".

"Это не означает, что с этим вопросом не нужно работать. Это означает, что проблема межрегиональной утилизации и вторичной переработки мусора нужно обсуждать и вырабатывать консолидированное решение", - считает Гусев.