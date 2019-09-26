Свыше 60% расходов бюджета Ленобласти в 2020 году направят на социальную сферу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Расходы на социальную сферу в Ленинградской области составят 60,7% от расходов регионального бюджета в 2020 году. Такие данные содержатся в проекте закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", представленном в четверг на заседании правительства региона.

"Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета занимают расходы на социальную сферу - 60,7% (в 2021 году - 61,1%, в 2022 году - 60%). Из них образование - 23,5%, социальная политика - 19,9%, здравоохранение - 12,9%. Расходы на национальную экономику составляют 15,7%, жилищно-коммунальное хозяйство - 9,5%, общегосударственные вопросы - 8,2%", - сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Проект областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" сформирован по доходам на 2020 год в сумме 141 млрд 781 млн рублей, на 2021 год - 150 млрд 146 млн рублей, на 2022 год - 151 млрд 938 млн рублей.

"Основные параметры областного консолидированного бюджета по 2020 году: доходы составят 141 млрд 800 млн рублей с ростом на 1,6% по сравнению с прогнозом 2019 года, расходы составят 149 млрд 800 млн рублей с ростом на 4%, дефицит составит 8 млрд рублей - 6% от уровня собственных доходов", - сообщил зампред правительства региона - председатель комитета финансов Роман Марков на заседании правительства.

Областной бюджет Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в соответствии с государственными программами Ленинградской области. Постановлениями регионального правительства утверждено 16 государственных программ. Расходы на их реализацию в 2020 году составят 92,1% расходной части областного бюджета. Проекту бюджета предстоит получить одобрение парламента Ленинградской области, до 18 октября проект будет направлен в Законодательное собрание Ленобласти.