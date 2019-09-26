Глава бюджетного комитета Госдумы предлагает вернуть Росстат в подчинение правительству

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предлагает передать Росстат из подчинения Минэкономразвития в непосредственное подчинение кабинету министров. Об этом он заявил в ходе обсуждения отчета об исполнении федерального бюджета за 2018 год.

Макаров рассказал, что в ходе анализа этого отчета "увидели разницу" между данными по фонду оплаты труда у ФНС и Росстата. "Если берем с вами эти данные, мы увидим, что по итогам 2018 года, по данным Минэкономразвития, рост фонда оплаты труда составил 11,3%, а вот по данным формы НДФЛ-2, то есть фактическое исполнение, - 8,3%. Почему такое возникает? Да просто потому, что, оказывается, данные статистики, которые берутся за основу в Минэкономразвития, - они берутся не из фактических данных, а из опроса предпринимателей и потом переноса этого вопроса на всю страну", - пояснил Макаров.

По его словам, в течение 2018 года этот показатель в прогнозе Минэкономразвития менялся пять раз. "Это тот случай, когда мы видим с вами, - идет подгонка под другие показатели вот этого конкретного показателя статистики", - указал депутат.

"Мы рассматривали вопросы, связанные с Росстатом. Это был очень серьезный анализ, который дали на совете Думы, в этих цифрах мы на самом деле не видим того, что действительно делает Росстат. Идет подгонка данных Росстата под нужный результат. Поэтому одним из основных выводов обсуждения исполнения бюджета, может быть, все-таки поднять статус Росстата и вернуть его под управление правительству, чтобы никакое ведомство не могло использовать эти данные для достижения своих целей", - заключил Макаров.