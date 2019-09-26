Госдума приняла закон об участии созданных госкорпорациями НПФ в системе страхования

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий возможность участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц негосударственных пенсионных фондов (НПФ), акционерами которых являются юридические лица, созданные в форме государственной корпорации. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас законодательством установлены требования к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц НПФ. Так, участником системы гарантирования прав застрахованных лиц признается НПФ, если его акционерами являются физические лица или юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества. Каких-либо ограничений в отношении лиц, которые могут быть акционерами НПФ, не устанавливается, при этом юрлица других организационно-правовых форм не могут быть акционерами НПФ.

Закон устраняет этот пробел и предусматривает возможность участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц НПФ, акционерами которых являются юридические лица, созданные в форме не только хозяйственных обществ, но и государственных корпораций.

Деятельность госкорпораций носит специальный характер, установленный федеральными законами о создании указанных юридических лиц, отмечают инициаторы закона.

"Предлагаемое изменение будет способствовать сбалансированному развитию системы гарантирования прав застрахованных лиц и окажет положительное влияние на развитие негосударственного пенсионного страхования", - считают авторы документа.