Минфин подготовит решения по своевременному доведению трансфертов до регионов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минфин подготовит законодательные решения по обязанности профильных ведомств доводить трансферты до регионов до начала финансового года. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов по итогам обсуждения исполнения бюджета за 2018 год в ответ на соответствующее предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Мы согласны подготовить соответствующие законодательные решения, мы найдем конструктивное решение тех вопросов, которые вы ставите и ставит Государственная дума", - сказал Силуанов. "У нас есть соображения, что все трансферты по регионам должны приниматься до начала финансового года. Это основной принцип, который мы поддерживаем, и подготовим соответствующие предложения", - добавил он.

Ранее Володин попросил министра финансов прокомментировать предложение первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева о протокольном поручении профильному комитету, который должен будет вместе с Минфином подготовить изменения в законы, предполагающие введение ответственности и обязательств, чтобы "до конца текущего года нормативная база профильных министерств была подготовлена, с тем, чтобы средства поступали в январе".

"Эти средства не могут дальше двигаться, потому что не подготовлена нормативная база министерств, они не могут их принять и направить по конкретным объектам. Поэтому нам с этим нужно заканчивать, и если только мы с этим выйдем действительно на такое решение, оно не простое. Здесь будет вопрос, успеют ли они до января или нужно будет срок этот передвигать до февраля, но это было бы правильно, чтобы правительство свою позицию сформировало. Серьезное решение, понятно, что мы активизируем процессы и реализацию проектов, особенно национальных проектов и здесь уже можно говорить о результате. Пока деньги есть, но они приходят слишком поздно", - отметил председатель Госдумы.