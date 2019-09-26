"РЖД Логистика" подписала соглашение о развитии "Сухого порта Чайковский"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" и ООО "Квадрат", являющийся собственником грузового терминала "Сухой порт Чайковский" (Пермский край), заключили соглашение, согласно которому стороны планируют развивать долгосрочное сотрудничество в сфере терминально-логистических услуг, следует из сообщения оператора.

Стороны договорились объединить усилия в работе, связанной с перевалкой и хранением различных грузов и контейнеров на перспективном грузовом терминале "Сухой порт Чайковский", который расположен на стыке Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Башкирии в южном коридоре Транссибирской магистрали. Как ожидается, "Квадрат" окончательно запустит проект в 2020 году, однако контейнерный терминал сухого порта будет введен в эксплуатацию уже в четвертом квартале 2019 года.

"РЖД Логистика" будет использовать "Сухой порт Чайковский" для обработки не только контейнерных, но и накатных, генеральных, тяжеловесных и негабаритных грузов. Кроме прочего, грузовой терминал в рамках сотрудничества предоставит компании свою инфраструктуру.

Проект "Сухого порта Чайковский" предполагает строительство нового грузового терминала в районе железнодорожной станции Каучук в Чайковском районе Пермского края на уже существующей логистической базе.