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Регулирование ЖКХ

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о предельном размере платы за услуги ЖКХ

Индексы тарифов не должны превышать уровня годовой инфляции, отмечается в документе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предельные индексы тарифов и размера платы граждан за услуги ЖКХ не должны превышать уровня годовой инфляции. Текст документа в четверг опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предельные индексы устанавливаются на срок не менее трех лет на основании индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ, утвержденных федеральным правительством.

"При установлении тарифов и размера платы граждан за коммунальные услуги не определяются должным образом их предельные значения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Теги
РоссияРегулирование ЖКХ"Единая Россия"
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