Арендную плату за прилавки снизили для кубанских аграриев в Сочи

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты городского собрания Сочи на сессии в четверг приняли решение снизить в три-четыре раза арендную плату за торговые площади для кубанских производителей сельскохозяйственной продукции. Тариф не менялся в течение 12 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе городского собрания Сочи.

"Депутаты городского собрания Сочи приняли предложение профильного комитета о снижении платы за аренду площади под продажу региональной сельхозпродукции до 10 рублей за квадратный метр на территории закрытых помещений и до 15 рублей за квадратный метр на открытых площадях", - сказали в пресс-службе.

До этого в Сочи действовал тариф в размере 43 рублей за квадратный метр. Он был установлен решением городского собрания Сочи в 2007 году, таким образом в четверг депутаты приняли поправки к данному решению.

"Тариф на аренду площадей под продажу региональной сельхозпродукции не менялся в течение последних 12 лет", - приводит пресс-служба слова председателя комитета городского собрания по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству Ивана Савина.

Также депутаты намерены инициировать во всех сельских округах Сочи увеличение количества торговых рядов, предоставляемых местным жителям для продажи собственной выращенной сельхозпродукции.

В курортных городах на Кубани в последние годы для поддержки кубанских предпринимателей власти применяют политику снижения арендной платы на торговые площади для местных производителей. Такие меры действуют в Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Анапе и других городах черноморского побережья. Это позволяет уменьшить долю импортных продуктов и товаров, ввозимой из других регионов, на прилавках в курортных городах, которые посещают туристы со всей страны.